Rabbia Mancini con Stieler, il gesto ripetuto più volte durante le proteste

Quella di Porto-Roma dei playoff di Europa League non è stata una serata tranquilla per l'arbitro Tobias Stieler. Il fischietto tedesco è finito nel ciclone delle polemiche per una gestione di gara ritenuta dai giallorossi fin troppo severa nei loro confronti. I tanti cartellini e il rosso a Cristante hanno mandato su tutte le furie il tecnico Claudio Ranieri nel post partita. Anche Gianluca Mancini è sembrato irritato per il comportamento del direttore di gara, tanto da rivolgersi a lui con un gesto divenuto virale.