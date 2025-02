Come sta Dybala, gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione: cosa dicono gli esami e quando torna

Paulo Dybala in dubbio per la trasferta di Parma , ma arrivano buone notizie sulle condizioni e sui tempi di recupero del fantasista della Roma , ieri fermato da un problema al ginocchio nel corso del primo tempo della sfida pareggiata con il Porto in Europa League . Solo una forte contusione per l'argentino , senza interessamento dei legamenti.

Infortunio Dybala, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Costretto ad uscire a pochi minuti dall'intervallo di Porto-Roma, Paulo Dybala ha fatto scattare l'allarme in casa giallorossa per le condizioni del suo ginocchio, che non gli ha consentito di proseguire la gara del "do Dragao". In mattinata, la Joya è stata sottoposta a tutti gli esami strumentali, per comprendere la reale entità dell'infortunio e gli effettivi tempi di recupero: la buona notizia è che si tratta "solo" di una forte contusione al ginocchio, ma senza l'interessamento dei legamenti, che avrebbe chiaramente allungato lo stop. Dybala potrebbe saltare la trasferta di Parma in campionato, ma è atteso un provino nella giornata di domani a Trigoria. Di sicuro, l'argentino farà di tutto per esserci all'Olimpico contro il Porto la prossima settimana, nel secondo round del doppio confronto che mette in palio gli ottavi di Europa League.