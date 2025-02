La Roma al fianco di Ranieri: pronta una lettera ufficiale di protesta all'Uefa

La Roma sostiene Ranieri e la squadra: invierà nei prossimi giorni una lettera ufficiale di protesta alla Uefa . Nel day after di Porto-Roma 1-1 e del duro sfogo di Sir Claudio per la direzione di gara dell'arbitro tedesco Tobias Stieler , il club giallorosso ha maturato la decisione di non lasciar cadere quanto è accaduto all'Estádio do Dragão nella gara valida per l' andata dei playoff di Europa League : pronto un atto formale per manifestare il disappunto della società rispetto alla gestione del match e degli episodi controversi, che lo stesso tecnico ha evidenziato senza giri di parole, innanzitutto, in diretta tv.

L'infuocato postpartita di Porto-Roma, Ranieri furioso in tv e conferenza stampa

"Ho detto alla squadra di andare via, l'arbitro non meritava il nostro saluto", ha sbottato Ranieri nel postpartita. Poco prima aveva svelanto un retroscena sul gol del pari subito da Moura: "Il guardalinee sapeva che avevamo chiesto il cambio, ma dopo due calci d'angolo la palla è uscita in rimessa laterale e non ci ha permesso di effettuarlo". Al termine dell'azione è arrivata la rete con cui i padroni di casa hanno risposto a quella messa a segno sul finire del primo tempo da Celik. Ranieri ha poi ribadito il proprio disappunto anche in conferenza stampa criticando apertamente il designatore Roberto Rosetti per la decisione di assegnare la partita a Steiler. Ha evidenziato come le squadre in trasferta, con il fischiatto teutonico, non avessero mai vinto nelle ultime ventuno partite: "Stava aspettando qualcosa in area per fargli vincere la partita", ha infine rincarato la dose. E non è finita qui perché, adesso, la Roma si farà sentire.