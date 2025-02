Roma, anche Pisilli non è al top: come sta dopo il fastidio alla caviglia

OPORTO (dall’inviato) - Non sta attraversando un momento scintillante: Niccolò Pisilli non ha brillato a Oporto, faticando parecchio a entrare in partita dopo l’intervallo quando ha dovuto sostituire Koné. Per di più ha rimediato un infortunio alla caviglia che ha richiesto un esame clinico dei medici della Roma. Niente di preoccupante, comunque: se non subentrano complicazioni, Pisilli sarà convocato per Parma. Probabilmente comincerà ancora dalla panchina, per scelta strategica e anche gestionale: in una partita in cui la Roma dovrà correre ad alta intensità, Ranieri vuole schierare i giocatori che sono al cento per cento fisicamente.