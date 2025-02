Roma, i convocati di Ranieri per Parma: Dybala non recupera, out anche Rensch

Sarà una Roma priva di Dybala quella che partirà per l'impegno di campionato a Parma. Come prevedibile, nonostante le rassicurazioni, l'argentino non ha smaltito del tutto la botta al ginocchio subita in Europa League contro il Porto ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Claudio Ranieri. Che sarà costretto a fare a meno anche dell'acciaccato Rensch e dello squalificato Cristante. Ci sono invece Hummels e Paredes, in 'vacanza' a Venezia, e Pisilli, che ha recuperato dai fastidi alla caviglia.