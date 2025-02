Roma, Ghisolfi: "La partita di Porto ci ha tolto energie. Esclusione Hummels? Vi spiego"

Florent Ghisolfi , responsabile dell'area tecnica della Roma , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn prima della partita contro il Parma al Tardini, match valido per le venticinquesima giornata del campionato di Serie A : " La partita di Porto ci ha portato via tanta energia , dobbiamo essere subito concentrati contro una bella squadra con qualità come il Parma che ha anche bisogno di punti".

Roma, Ghisolfi: "Rinnovo El Shaarawy? Non siamo lontani. Allenatore? C'è tempo"

Il dirigente giallorosso hai poi parlato degli ultimi arrivati nel mercato di gennaio, in particolare Salah-Edinne, scelto come titolare da Ranieri: "È un giocatore veloce, una grande qualità tecnica e che ha una grande intelligenza di gioco. Sono contento di vederlo in campo". Poi, sull'esclusione di Hummels: "Scelta tecnica. Lui è calato da Milano, sta lavorando duro e penso che giocherà giovedì". Infine, sul rinnovo di El Shaarawy e l'allenatore per la prossima stagione: "Stephan ha un rinnovo automatico, non siamo troppo lontani sulle condizioni. Per il nuovo tecnico c'è tempo e vogliamo prendercene ancora".