Ranieri diretta dopo Parma-Roma: interviste e conferenza stampa

La Roma ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma nella venticinquesima giornata di Serie A. A decidere la partita è stato un gol di Soulé al 33'. Seconda vittoria consecutiva in trasferta per i giallorossi, quarta sconfitta di fila per i biancoscudati. Leggi tutte le dichiarazioni di Claudio Ranieri in tv e conferenza stampa nel postpartita: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.