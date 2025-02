Roma, l'appello ai tifosi prima del Porto: "Portate una bandiera". Ma l'Olimpico non è ancora sold out

Sale la febbre in casa Roma per l'appuntamento con il ritorno degli spareggi di Europa League contro il Porto, in programma domani (giovedì 20 febbraio) all'Olimpico, dopo il pari con coda polemica in terra lusitana. Per la squadra di Ranieri si tratta di un bivio decisivo a questo punto della stagione e un apporto positivo potrebbe arrivare dal pubblico giallorosso, pronto a fornire la consueta spinta alla squadra. L'occasione però è speciale e il club chiama a raccolta i tifosi con un invito particolare.