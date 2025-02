Mourinho a sorpresa: la frase su Ranieri lascia tutti a bocca aperta

"Ferguson o Guardiola? Claudio Ranieri ". Questa la risposta, l'omaggio, da parte di un ex allenatore della Roma nei confronti dell'attuale. José Mourinho ha voluto celebrare il tecnico giallorosso all'interno di un'intervista rilasciata al podcast di John Obi Mikel. A giustificare la risposta dello Special One, la straordinaria cavalcata di Ranieri con il Leicester nella stagione 2015/16.

Mourinho: "Quello vinto da Ranieri è stato uno dei trofei più incredibili a cui abbia assistito"

"Ferguson o Guardiola? Impossibili da paragonare. Rappresentano generazioni diverse. Entrambi rappresentano la storia della Premier League". Così Mourinho ha risposto alla domanda riguardo chi preferisse tra i due allenatori. Quindi, ha voluto premiare proprio l'attuale allenatore della Roma: "Il più storico è Ranieri. Vincere la Premier col Leicester è qualcosa di unico. Vincere 4,5,6 trofei con il Manchester United o con il City in quelle generazioni è una grande cosa, ma quando lo vinci con il Leicester non ci sono "ma". Per quanto mi riguarda, è stato il trofeo più incredibile che abbia potuto vivere".