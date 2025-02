Roma-Porto, arrestati sei ultras portoghesi per gli scontri allo stadio

Serata incandescente quella di ieri durante lo scontro tra Roma e Porto (vittoria dei giallorossi che passano il turno, qui la diretta del sorteggio degli ottavi con possibile derby con la Lazio), ma purtroppo non solo in campo. Alcuni dei 400 tifosi portoghesi presenti all'Olimpico, dopo il secondo gol di Dybala che ha permesso ai giallorossi di ribaltare il risultato, hanno provato a scavalcare la vetrata tra settore ospiti e tribuna Monte Mario per venire a contatto con gli avversari romanisti. Gli steward sono riusciti faticosamente a impedire la rissa, ma solo per pochi minuti.