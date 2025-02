Ghisolfi e Ranieri: "Con il Bilbao sfida affascinante, la Roma sarà pronta"

La Roma si giocherà il pass per i quarti di finale con l'Athletic Bilbao dopo averlo già affrontato nella prima fase, quando finì 1-1. L'andata degli ottavi sarà nella Capitale il 6 marzo , mentre il ritorno è in programma in casa dei baschi il 13 . A margine dei sorteggi di Nyon , il ds dei giallorossi Ghisolfi ha commentato ai microfoni del club: “Affrontiamo di nuovo l’Athletic Club. Questa volta sarà una sfida su due gare, con l’andata e il ritorno che metteranno alla prova entrambe le squadre. Il Bilbao è un club con una storia e un’identità molto forti, profondamente legato alla sua terra e ai suoi valori, con giocatori di grande qualità e un’energia particolare che deriva dal loro senso di appartenenza. E la possibilità di giocare la finale nel proprio stadio darà loro una motivazione extra."

Ghisolfi avverte: "Noi siamo la Roma"

Il ds giallorosso poi ha ricordato l'identità del club prima del delicato doppio incontro con l'Athletic Bilbao: "Ma noi siamo la Roma, un Club con un’identità altrettanto forte, una storia europea importante e un gruppo che sa affrontare le sfide con personalità e ambizione. Ci faremo trovare pronti, con la nostra voglia di andare avanti. Sarà una sfida affascinante e siamo pronti a giocarcela con determinazione e il desiderio di portare la Roma il più lontano possibile in questa competizione”. Anche Claudio Ranieri ha detto la sua in merito al sorteggio che vedrà i giallorossi sfidare gli spagnoli nel loro stadio, quello che ospiterà anche la finale, noto per l'atmosfera focosa: "Non sarà facile...".

Ranieri:"Con l'Athletic sfida affascinante"

Ecco il pensiero di mister Claudio Ranieri in vista della doppia sfida europea tra la Roma e gli spagnoli dell'Athletic Bilbao: “La sfida con l’Athletic Club è una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere. È una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna. Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione”.