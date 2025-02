Hummels vende la super villa in Germania: quanto costa e perché è un "affare"

Mats Hummels ha deciso di vendere la sua lussuosa villa in Germania . In questi mesi, il prezzo della splendida dimora che ha ospitato per anni l'ex difensore del Borussia Dortmund, oggi alla Roma , è sceso notevolmente, richiamando l'attenzione dei media e di tanti possibili acquirenti. Si tratta di uno degli ultimi capitoli da chiudere dopo la separazione che ha coinvolto il calciatore tedesco e la moglie Cathy Fischer nel 2022.

Hummels, in vendita la super villa in Germania: quanto costa

Una villa di 584 metri quadrati, dotata di un giardino che sfiora i 1.000 metri quadri, con parquet in rovere scuro e bagni in pregevole marmo. Sono solo alcune delle caratteristiche della casa messa in vendita da Mats Hummels e Cathy Fischer. L'immobile, secondo quanto riportato dalla Bild, è ora accessibile al prezzo di 14,1 milioni di euro, due in meno rispetto ai 16,1 da cui si partiva inizialmente nell'aprile 2024. "Sono certa che la nostra casa troverà presto un nuovo amorevole proprietario, i colloqui sono in corso", ha ribadito l'ex moglie del difensore della Roma, manifestando la volontà di cedere al più presto la villa, alle condizioni stabilite insieme all'agenzia immobiliare "Duken & von Wangenheim". Attualmente, Mats Hummels possiede una casa a Maiorca, ma vive chiaramente in Italia, mentre Cathy abita a Schwabing, quartiere di lusso di Monaco di Baviera.