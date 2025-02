La Roma punta su Svilar, rinnovo vicino: tutte le cifre e l'idea clausola

ROMA - L’errore è già dimenticato, nessun dito puntato contro Mile Svilar. E ci mancherebbe, l’uomo che ha salvato più risultati nei momenti bui della prima metà di stagione non poteva certo essere messo sotto accusa per uno dei pochi errori commessi in campo. Della serie, tra i giocatori di movimento se ne vedono di tutti i colori, e allora come non si può lasciar andare qualche sbavatura del portiere. Fortunatamente per Mile, per la Roma, per Ranieri il gol del Porto è stato subito messo alle spalle dalla doppietta lampo di Dybala che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’Olimpico. Ma se la Roma fosse uscita perdendo uno a zero, nessuno avrebbe colpevolizzato l’estremo difensore. La critica ci sta, ma non di quelle feroci, perché da un anno Svilar è diventato uno dei punti di riferimento della Roma.