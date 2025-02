Piccolo tifoso incontra Dovbyk e la richiesta fa sorridere tutti

Artem Dovbyk e il meraviglioso siparietto con il giovanissimo tifoso della Roma . È diventato virale in pochi minuti il video che ritrae l'attaccante ucraino e un bimbo presente in tribuna all'Olimpico, dopo la splendida vittoria in rimonta con il Porto . Tantissimi i commenti che hanno raggiunto il post pubblicato su Instagram.

"Dovbyk, fai tanti gol!", la richiesta del giovanissimo tifoso della Roma

"Quando entri in campo, fai tanti gol!". Sono bastate queste semplici parole per strappare un sorriso ad Artem Dovbyk, tenuto a riposo da Claudio Ranieri in occasione di Roma-Porto. Colpito dall'intraprendenza e dalla genuina richiesta del bambino, presente all'Olimpico in Tribuna Montemario, l'ex Girona ha dato il canonico "cinque" al bambino e ha poi reagito con una risata alla frase del giovanissimo tifoso giallorosso, che vorrebbe vederlo segnare ogni domenica con i colori della sua squadra del cuore. Una scena tanto tenera quanto emozionante, che ha richiamato sui social l'attenzione di molti appassionati di calcio, non necessariamente tifosi della Roma. Immagini che fanno bene a questo sport e, soprattutto, al cuore.