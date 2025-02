Hummels può riprendersi la Roma con il Monza, poi valuterà cosa fare

Hummels, reset dopo la Coppa Italia

Hummels è rimasto nell’armadio per quasi venti giorni. Sostituito in Coppa Italia a San Siro, nel secondo tempo contro il Milan, è stato esentato dalla trasferta a Venezia insieme a Paredes «per una vacanza con la famiglia e per staccare un po’», come aveva chiarito Ranieri motivando la doppia esclusione. Solo che poi Paredes è tornato abbastanza in fretta in squadra, entrando nel finale a Oporto e poi giocando titolare le successive partite. Hummels invece non è più comparso, se non per i saluti ai tifosi e le storie su Instagram. A Trigoria non dava abbastanza garanzie nel sudore quotidiano tanto è vero che lo stesso Ranieri aveva spiegato: «Mats è un grande giocatore ma non è in forma come qualche settimana fa. Preferisco che si alleni bene per ritrovarsi». Un reset simile a quello indicato a Lorenzo Pellegrini, e in parte anche a Dovbyk, e un messaggio inconfutabile al gruppo: non ci sono privilegi, non esistono gerarchie, «io non guardo lo stipendio e neppure il nome sulla maglia ma chi mi dà più certezze». In questo scenario meritocratico, tra l’altro, Celik si è calato meravigliosamente nella parte di difensore destro e Mancini, da centrale tra i centrali, ha giocato grandi partite.

Hummels, esperienza e classe per la Roma

E’ chiaro però che l’esperienza e la classe di Hummels rappresentino, almeno potenzialmente, un valore aggiunto da non disperdere nel momento decisivo della stagione. E’ stato così anche quando la Roma annaspava in fondo alla classifica e rischiava di sparire dall’Europa senza neanche attraversare la strettoia dei playoff. La prima svolta, in un certo senso, arrivò a Londra proprio grazie al piedone tedesco, spuntato nei minuti di recupero contro il Tottenham. Anche a 36 anni compiuti, se dosato con perizia, Hummels è un leader che può risolvere molti problemi in termini di solidità difensiva e di stabilità generale.

Hummels, il futuro: le ipotesi

Altra questione è il futuro. Il contratto, per una scelta concordata tra lo staff del giocatore e la società, scade a giugno senza opzioni di rinnovo. Ranieri aveva chiesto ai dirigenti di confermarlo ma Hummels non sembra orientato a rimanere per motivi familiari. Alla fine della stagione, se non cambia idea, potrebbe tornare in Germania per chiudere la carriera in una squadra di medio livello. Ma come promise proprio a Londra, prima della serata del riscatto, «sono sicuro che la mia storia con la Roma sarà a lieto fine». I capitoli più importanti non sono ancora stati scritti.