Pisilli rinnova il contratto con la Roma: il comunicato ufficiale

Pisilli lanciato da Mourinho

Pisilli, il cui precedente contratto era in scadenza nel 2026, è stato lanciato tra i grandi da José Mourinho, che l'ha fatto debuttare in Serie A il 6 maggio 2023, nei minuti finali di Roma-Inter 0-2. Nel 2023-24 ha raccolto altre 2 presenze con la prima squadra, trovando anche un gol contro lo Sheriff Tiraspol, nella fase a gironi di Europa League: nel corso della stagione si è alternato tra i grandi (andando spesso in panchina) e la Roma Primavera. Da questa stagione, sin dall'inizio con De Rossi, ha giocato con costanza, mettendosi in evidenza con prestazioni sempre più convicenti, anche con Juric e ora con Ranieri.