Stadio della Roma, Gualtieri fissa una nuova data per la prima partita 

C’è una data per lo Stadio della Roma. L’ha fissata Roberto Gualtieri , il sindaco di Roma, durante un intervento avvenuto ai microfoni Rai Radio 1. Il primo cittadino ha toccato vari argomenti, in primis sulla politica nazionale e internazionale, ma c’è stato modo di parlare del nuovo dell'impianto del club giallorosso , che dovrebbe sorgere nell'area di Pietralata. “Per la prima partita nel nuovo stadio della Roma a Pietralata stiamo lavorando sull'ipotesi del 2028, adesso dipende dal progetto definitivo”, le parole di Gualtieri.

Roma, si sblocca il Tre Fontane

Intanto, si sblocca un altro tassello dell'impiantistica a Roma. Il centro sportivo di preparazione paralimpica in via delle Tre Fontane verrà completato con una foresteria e un palazzetto multidisciplinare. Con una lettera di Eur Spa a Roma Capitale, l'iter burocratico fermo da 17 anni si è sbloccato. Lo rende noto il Campidoglio. Il Comitato Italiano Paralimpico che ha in concessione l'impianto comunale, spiega ancora la nota, dopo la firma di un protocollo d'intesa potrà così procedere alla nuova progettazione degli interventi attesi da anni. "Si tratta di un grande risultato per lo sport romano - afferma il sindaco Roberto Gualtieri - Dopo anni di immobilismo finalmente l'impianto del Tre Fontane è pronto a rinascere. Siamo riusciti a sbloccare una vicenda complessa e ora si potrà lavorare al potenziamento della struttura: un fiore all'occhiello della Capitale dove si allenano le atlete e gli atleti che rappresentano l'Italia alle Paralimpiadi. Ringrazio l'assessore Onorato e tutti gli enti coinvolti per aver risolto una vicenda che interessa migliaia di atleti e di famiglie: è un altro passo avanti per rendere l'impiantistica sportiva di Roma più moderna e all'altezza delle sfide che i nostri atleti hanno dimostrato di onorare con impegno".