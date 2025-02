Ghisolfi: "Svilar e Paredes? Sono il futuro della Roma. Sul prossimo allenatore..."

Ghisolfi a Sky: "La classifica? Non vogliamo mollare niente adesso"

Così il ds giallorosso Florent Ghisolfi ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Monza: "Le squadre davanti a noi hanno perso punti, ma non deve distrarci, perché sappiamo da dove veniamo e non vogliamo mollare niente adesso - ha sottolineato -. Abbiamo fame, per tutte e due le competizioni e questo tipo di partite sono le più difficili. Il Monza si giocherà la vita, - ha aggiunto - quindi dobbiamo giocare con intensità incredibile e grande concentrazione. Partita molto importante per noi".

Ghisolfi, il rinnovo di Pisilli e le trattative con Svilar e Paredes

Alle spalle un weekend che ha visto la Roma ufficializzare il prolungamento di contratto di Niccolò Pisilli, talento che rappresenta attualmente il futuro del centrocampo giallorosso. Nelle prossime settimane, per Ghisolfi e la dirigenza capitolina sarà il momento per approfondire i discorsi legati a Svilar e Paredes: "Prima voglio parlare di Pisilli, perché il suo rinnovo è una cosa molto importante per noi, perché è un giocatore di grande qualità ed è già in Nazionale a 20 anni. È un figlio di Roma, ma ha soprattutto grande mentalità, perché è un ragazzo d’oro. Per noi e per il mister, la mentalità è la cosa più importante. Svilar e Paredes? Sono il futuro della Roma, ma passo dopo passo".

Il futuro di Ranieri sulla panchina della Roma

Sollecitato dallo studio di Sky Sport, Ghisolfi ha detto la sua anche su una possibile permanenza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: "Non voglio rilanciare questo, spero che lui possa cambiare idea, ma è stato chiaro - ha ribadito il ds giallorosso -. Stiamo lavorando sul futuro, ma l’importante è il presente e il presente è il Monza. Poi l’Europa League. Abbiamo buone cose da giocare e abbiamo fame per questo".