Roma, il riscatto di Shomurodov e Celik: perché ora sono davvero utili

Il racconto di questo 2025 invece parla di altro, di due giocatori poco in forma, che hanno fatto diversa panchina e che hanno visto il campo molto meno del solito. Nell’ultimo mese è mezzo la prima domanda di ogni conferenza di Ranieri è stata su Hummels e il suo impiego. La seconda invece sulle condizioni di Dovbyk che da inizio stagione si trascina dolori al ginocchio, al tendine e adesso è fermo per un problema all’adduttore. Vedremo se tornerà oggi in gruppo, ma di certo la sua titolarità col Como non è affatto scontata, così come quella contro l’Athletic Bilbao. E così è anche per Hummels che è sembrato piuttosto arrugginito dopo le quattro panchine consecutive e quei 36 anni che inevitabilmente pesano sulle gambe.

La svolta di Celik e Shomurodov

Celik e Shomurodov si sono fatti trovare pronti. Anzi, hanno proprio convinto Ranieri che adesso sta pensando di riproporli nelle prossime partite, compresa quella di coppa. Perché Celik centrale di difesa a destra (e Ranieri sarà felice di non aver letto quel termine nato a Coverciano che proprio non digerisce) garantisce lo slittamento di Mancini al centro dei tre, assicurando quindi rapidità negli anticipi e negli interventi, ma anche il suo distacco dal reparto per salire e sostenere l’attaccante esterno, come accaduto nella sfida a Oporto. E per fronteggiare gli attaccanti veloci e di qualità sia del Como che del Bilbao la scelta turca appare quella più funzionale. Così come lo è Shomurodov in questo periodo di vere e proprie scintille di Dybala. La manovra offensiva della Roma ruota tutta attorno all’argentino, per questo il modo migliore per farlo esprimere al massimo è farlo giocare con un centravanti dinamico, che non lascia punti di riferimento e che apre varchi e corridoi per gli inserimenti della Joya. Insomma, per l’attuale modo di giocare di Ranieri serve più Eldor che il centravanti d’area Dovbyk, soprattutto se non in forma. Un dato è certo: a Trigoria è tornata finalmente anche la sana competizione tra i compagni di squadra, e sicuramente non potrà che far bene per la rincorsa in campionato e il sogno Europa League.