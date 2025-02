Roma, dopo il ko a Como un cammino super: così Ranieri ha cambiato la squadra

ROMA - Ranieri probabilmente non si è ancora ripreso da quel mix di rabbia e delusione per la sconfitta della gara d’andata. Ha fatto riferimento al ko col Como per settimane e settimane, e non è escluso che anche oggi pomeriggio in conferenza stampa non ritorni sull’atteggiamento sbagliato dei suoi in quel famigerato secondo tempo. "Loro hanno avuto più voglia di vincere e noi non siamo stati così bravi nel cercare quei problemi che avevamo creato nel primo tempo. Ai ragazzi che sono entrati avevo detto che era cambiata la partita, che non c’era più il fioretto ma la sciabola e che dovevamo essere decisi, determinati, e seguire l’arbitro perché non si sapeva mai quando un fallo era nostro o loro, per cui dovevamo saper interpretare la gara in un’altra maniera. E non siamo stati capaci di farlo". In pochi concetti il tecnico ha analizzato una partita terminata 2-0 per gli uomini di Fabregas con le reti di Gabrielloni (primo e fin qui ultimo gol in Serie A) e il talentino Nico Paz. Rabbia, rammarico e delusione, ma anche una frase premonitrice: "Questa partita ci servirà di lezione". Ed è stato così, perché da quella partita la Roma ha imparato tanto, si è svegliata e non ha più avuto quei crolli tattici e mentali provocati sicuramente anche da una fiducia non ancora del tutto ritrovata dopo i guai dei mesi precedenti. Da quel 15 dicembre la Roma è cambiata, Ranieri l’ha cambiata. Tatticamente e mentalmente, fino ad arrivare al decimo risultato utile consecutivo, ventiquattro punti conquistati dalla sfida successiva al Como e 22 gol segnati. Insomma, un cambio su ogni fronte, con tanti aspetti migliorati anche nella gestione della rosa.