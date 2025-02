Ranieri diretta prima di Roma-Como: segui la conferenza stampa

ROMA - La Roma ritrova il Como in campionato. Da Fabregas a Fabregas, dalla gara di andata persa malamente a quella di domenica prossima (2 marzo) in cui Ranieri vorrà mantenere l'ottima striscia di risultati: dal 2-0 del Sinigaglia, infatti, i giallorossi hanno perso solamente due gare su sedici tra campionato e coppe. Segui in diretta le parole di Ranieri in conferenza stampa.

13:11

Ranieri su Hummels

"Hummels? Gli ho detto che uno come lui è un riferimento e un esempio qui, poi la scelta sarà sua. Io metterò quelli che reputo giusto per battere gli avversari, io guardo gli allenamenti. Lui è disponibile".

13:06

Ranieri cita Guardiola: "Como? Dal dentista senza anestesia"

"Fabregas? Non so se è pronto per la Roma, ma arriverà al top in tre-quattro anni. Il Como è il Parma degli anni '90. Affrontare il Como adesso è come andare dal dentista senza anestesia. Dovremo essere pronti perché sono bravi, bravi, bravi".

13:03

Ranieri sul prossimo allenatore della Roma

"Il mio successore? Io posso consigliare, ma sarà la proprietà a dire questo o quello, io darò un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma, questo farò. Se mi dà fastidio? Siamo tutti sotto esame, i calciatori si devono impegnare e ora stanno raccogliendo. A me non dà fastidio, nemmeno alla squadra credo".

12:49

Ranieri, c'è una cosa da scongiurare in Roma-Como

Dopo lo 0-2 nella gara d’andata contro il Como, se la Roma perdesse anche all'Olimpico potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal 1995/96 contro l’Atalanta.

12:20

La probabile formazione di Ranieri contro il Como

Questo il probabile undici che Ranieri potrebbe schierare domenica contro il Como all'Olimpico.

12:15

A che ora parla Ranieri

La conferenza stampa di Ranieri in vista di Roma-Como è in programma dalle ore 13.

