Roma, Rensch e Salah-Eddine convocati dall'Olanda Under 21

La Nations League è pronta a tornare in campo con i quarti di finale. Il 20 marzo andranno in scena le partite d'andata, con il ritorno in programma il 23 marzo. Oltre all'Italia ( che affronterà la Germania ), anche l'Olanda si è qualificata, e avrà di fronte la Spagna. Il commissario tecnico Koeman ha pubblicato la lista dei pre-convocati: tra questi non figurano i due romanisti Rensch e Salah-Eddine . I due calciatori della Roma sono stati invece aggregati con l'under-21.

Salah-Eddine e Rensch contro l'Italia u21. I loro numeri in giallorosso

I due calciatori della Roma, entrambi arrivati nel mercato di gennaio, saranno protagonisti nelle due partite in programma a marzo dell'under-21 dell'Olanda, le due amichevoli contro l'Italia (21 marzo) e la Romania (25 marzo). In questa seconda parte di stagione Rensch è sceso in campo quattro volte in Serie A, una in Coppa Italia e una in Europa League. Minore spazio invece per Salah-Eddine, che ha trovato appena due spezzoni in campionato, per un totale di ottantotto minuti giocati.