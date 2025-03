Ranieri ha deciso, niente calcoli per l'Athletic Bilbao: così la Roma contro il Como

ROMA - Un intervento di chirurgia orale senza anestesia farebbe paura anche al dentista, figuriamoci al paziente. Claudio Ranieri ha scelto l’esempio perfetto per far capire quale dovrà essere il giusto approccio alla gara di domani contro il Como, ma soprattutto che tipo di formazione dovrà scendere in campo per affrontare Nico Paz e compagni. Quelli che nella sfida d’andata hanno massacrato la Roma nel secondo tempo mandando il tecnico testaccino su tutte le furie. E se affrontare il Como è come andare dal dentista senza anestesia, l’unico modo di sopravvivere è anestetizzare il dentista per evitare la tortura. Quindi prendere le contromisure agli uomini di Fabregas e uscirne con quantità e qualità. Niente turnover stavolta per Ranieri, dentro gli uomini più forti, anzi, dentro i giocatori che in questo momento hanno la condizione migliore per esprimersi e cercare l’undicesimo risultato utile consecutivo e la quarta vittoria consecutiva in campionato che manca addirittura da agosto 2020. Se poi dovesse arrivare col clean sheet (il poker manca dal 2018) sarebbe ancora meglio.