Zeman, il messaggio di Rosella Sensi: "Ti stiamo accanto in questa battaglia"

Il malore che ha colpito Zdenek Zeman nei giorni scorsi ha fatto stringere il mondo del calcio attorno al boemo. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati dopo l'ischimia cerebrale e il ricovero nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni continuano a essere stabili, prosegue le terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami. Anche se le conseguenze dopo questo nuovo episodio e quello dello scorso ottobre, oltre ai problemi di cuore che lo avevano costretto a lasciare il Pescara, potrebbero essere pesanti . Non l'ha lasciato solo nel momento del bisogno l'ex presidente della Roma Rosella Sensi .

Sensi scrive a Zeman dopo il malore: "Ti aspettiamo"

Questo il messaggio scritto con un post su Instagram: "Mister, hai combattuto tante battaglie per noi, con la tua passione e i tuoi valori. Ora siamo noi a starti accanto in questa battaglia. Ti aspettiamo, più forte che mai!". Il boemo ha sempre avuto un rapporto speciale con la famiglia Sensi. Fu il papà di Rosella, Franco, a portarlo per la prima volta a Roma nel 1997 rimanendo fino al '99. Nel settembre del 2018 si recò ai funerali di Maria Sensi, moglie del compianto presidente giallorosso e madre di Rosella.