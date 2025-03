Roma, ecco quanti punti servono per conquistare l’Europa

Negli ultimi tre campionati, per una coincidenza quasi magica, la Roma ha chiuso sempre a 63 punti. Oggi, dopo 26 giornate, ne ha raccolti 40 . Significa che il ritardo rispetto allo scorso anno, quando De Rossi stava vivendo il suo miglior momento da allenatore, è ancora di 4 punti. E significa che per arrivare a 63, e quindi ragionevolmente aspirare a un piazzamento che valga l’Europa League, Ranieri dovrà conquistare altri 23 punti. E’ una media di quasi 2 a partita (1,91), che sarà complicato mantenere nonostante il rendimento incredibile delle ultime 10 (2,4 punti di media) e l’imbattibilità assoluta nei primi due mesi del 2025. Non può essere colpa del terzo tecnico stagionale, che ha sistemato in tempi rapidi la classifica e raggiunto gli ottavi di Europa League, ma è frutto del disastroso bilancio delle prime 16 giornate ( 16 punti: 3 in 4 con De Rossi, 10 in 8 con Juric, 3 in 4 con lo stesso Ranieri ) in cui il dirupo verso la Serie B sembrava visibile.

La strategia di Ranieri

Per tutte queste ragioni Ranieri chiederà ai giocatori di dimenticare per qualche ora l’Athletic, che arriva giovedì all’Olimpico, e di spendere ogni risorsa per battere il Como. Temendo molto le ripartenze, «perché tutto il mondo ormai sa che prendiamo gol in contropiede...», ha chiesto alla squadra di non spalancare la profondità a Diao, a costo di lasciare spesso la palla ai tanti piedi buoni che espone Fabregas. Facile nella teoria, chiaro, e un po’ meno nella pratica. Ma la Roma in questi mesi è cresciuta anche in termini di maturità. Ha imparato a capire le partite e soprattutto le fasi delle partite. Se il Como è un dentista senza anestesia, capace quindi di colpire senza pietà le gengive altrui, Ranieri può schivare bisturi e trapano della gioventù rampante con una tattica scaltra: il Como, come avvertono i 41 gol subiti in 26 giornate, produce molto ma regala altrettanto.