Roma, Dybala e Paredes tra i preconvocati dell'Argentina

Le ottime prestazioni di Paulo Dybala , trascinatore della Roma dall'arrivo di Claudio Ranieri , non sono sfuggite a Lionel Scaloni, ct dell'Argentina che ha deciso di inserirlo tra i 33 preconvocati dell'Albiceleste. La Joya torna così in nazionale dopo aver saltato le ultime quattro partite a ottobre e a novembre, quando non era in buone condizioni a causa degli infortuni . Ma Dybala non è l'unico giallorosso nella lista di Scaloni: c'è anche Leandro Paredes , giocatore rigenerato da Ranieri dopo un inizio di stagione caratterizzato da tante panchine, e nonostante ciò il ct argentino ha sempre contato su di lui chiamandolo per le gare di settembre, ottobre e novembre.

Argentina, i convocati dalla Serie A

L'Argentina affronterà le altre due big del calcio sudamericano negli incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026: prima l'Uruguay il 22 marzo a Montevideo, poi il Brasile il 26 marzo al Monumental di Buenos Aires. Scaloni, primo in classifica, ha pescato molto dalla Serie A per le sue convocazioni. Oltre a Dybala e Paredes ci sono due certezze dell'attacco albiceleste come l'interista Lautaro Martinez e lo juventino Nico Gonzalez, è stato chiamato per la terza volta di fila Nico Paz del Como che a ottobre ha esordito in nazionale con un assist per Lionel Messi contro la Bolivia, infine tre giovani che puntano alla prima presenza con l'Argentina: il duo bolognese Santiago Castro e Benjamin Dominguez e Maximo Perrone del Como.