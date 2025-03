Dybala e le parole di carica per la Roma: "Se non continuiamo così..."

ROMA - Solo belle notizie per Paulo Dybala : l’ Argentina l’ha inserito tra i preconvocati dopo un anno e ora lui spera di partecipare alla sessione di qualificazioni mondiali di marzo contro Brasile e Uruguay. Per uno legato alla nazionale come Dybala è l’iniezione di fiducia finale all’interno di un periodo in cui, in campo, si sente bene come non gli capitava da tempo. Ed è per questo che a CBS dice: «Un trofeo quest’anno? Speriamo, speriamo. All’interno del gruppo ci sono serenità e tranquillità ma ora entriamo nella parte calda dell’anno, quella più bella. Tutto quello che abbiamo fatto non servirà a niente se non continuiamo a giocare o a fare risultati come stiamo facendo». Dybala è il leader della Roma : anche se segna un po’ meno la sua presenza è determinante. Fa ammonire gli avversari, dà la scossa quando serve, va a discutere con l’arbitro come in passato gli capitava meno, incita il pubblico. E poi, ancora: è il personaggio più mediatico della Roma (sono in arrivo altre interviste a media stranieri nelle prossime settimane), le sue maglie sono per distacco sulle altre le più vendute, la presenza alla sfilata di Fendi è finita sui media di mezzo mondo. E in Argentina l’attesa è alle stelle anche per il nuovo singolo di sua moglie, Oriana Sabatini.

Dybala, l’elogio a Ranieri

Un periodo d’oro e il merito è anche di quel signore che siede in panchina e sembra capirlo, e valorizzarlo, come pochi. «Ranieri - ammette Dybala - è tanto allenatore ma anche tanto psicologo. Lui è fortissimo da quel punto di vista, capisce le situazioni e i giocatori, sa gestire bene lo spogliatoio e questo fa la differenza. Ha portato serenità e questo fa sì che ora tutto sia diverso rispetto all’inizio dell’anno». Non sono stati mesi facili quelli a cavallo tra l’estate e l’autunno: la toccata e fuga per il matrimonio in Argentina, il mercato, l’Arabia, le assurde panchine, la rivoluzione della Roma con l’addio di De Rossi e l’arrivo di Juric che, pur conoscendolo da sempre, gli chiedeva un assurdo lavoro a tuttocampo. Dybala non ha mai detto di no ma vederlo rincorrere gli avversari come l’ultimo dei gregari faceva pensare all’enorme spreco di talento del campione romanista.

Roma, assalto all’Europa

Ranieri ha rimesso le cose a posto e Paulo lo sta ripagando con prestazioni straordinarie anche a costo di uscire dal campo con i crampi, come successo contro il Como. La sensazione è che l’argentino giocherà le due partite contro il Bilbao per poi riposare a Empoli e con il Cagliari perché adesso ogni sfida diventa decisiva e, anche se la rincorsa in campionato piace a tutti, è nelle notti europee che la Roma e i romanisti si esaltano davvero. Dybala lo ha sempre detto: «Voglio andarmene da qui, quando sarà, con un trofeo». Lo ha sfiorato a Budapest, sogna di riprovarci quest’anno. Difficile, difficilissimo. Ma se continuerà ad avere questa condizione per la Roma non è vietato sognare. Almeno un po’, come fanno tutti quei bambini che ogni giorno imitano la DybalaMask.