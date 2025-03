Saelemaekers: "Roma è la capitale del mondo, ma una cosa mi pesa..."

Dall'arrivo di Claudio Ranieri la Roma sembra rinata , risultando la squadra più in forma del campionato nel 2025 , e uno dei giocatori che ha contribuito di più alla svolta della stagione è Alexis Saelemaekers , che non a caso era ai box per infortunio nel periodo più complicato dei giallorossi, poi è tornato in campo a fine novembre e non è più uscito. Oggi il belga è stato intervistato da Idealista per la rubrica "A casa dei campioni" e ha parlato del suo ambientamento nella Capitale: "A Roma sto molto bene . Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e dei tifosi che mi hanno sostenuto da subito. Questo per me è stato molto importante. La città non ha bisogno di presentazioni, è meravigliosa , non a caso è la capitale del mondo . La sua storia e il suo fascino sono incredibili ". Saelemaekers ha poi riscontrato sorridendo anche un problema che affligge tutti i romani: "Quello che mi ha sorpreso di più però, e un po' mi pesa, è il traffico ".

Saelemaekers: "Segnare nel derby è stata una gioia enorme"

Quest'anno Saelemaekers ha segnato sei gol in campionato, il suo record in carriera, e il più importante è stato quello contro la Lazio: "È stata una grande gioia segnare nel derby perché queste partite rappresentano molto per i tifosi. Per noi calciatori sono uno stimolo in più proprio perché sappiamo quanto sia importante a livello emotivo. Sicuramente il derby di Roma è tra i più rappresentativi in Italia e la gioia di averlo vinto è stata enorme". Il belga è ancora di proprietà del Milan, perciò non sorprende che non abbia ancora comprato casa a Roma: "Non ci ho ancora pensato in maniera approfondita, sono qui da pochi mesi, sicuramente sono interessato a questo mercato e sto facendo delle valutazioni". Nella sua casa ideale non può mancare uno spazio dove tenere trofei e cimeli sportivi: "Nel mio salotto ho dedicato una zona per questo, dove posso mettere tutti i miei ricordi più belli da sportivo. Mi piace l’idea di avere uno spazio per i miei trofei e mi auguro di averne molti a fine carriera". E i tifosi della Roma sperano che li vinca in giallorosso.