Moviola Roma-Athletic Bilbao: opaca la direzione di Schärer

Rosetti manda all’Olimpico un arbitro Élite, non di primissima fascia ma (il precedente Stieler è sempre lì) comunque di garanzia: non benissimo Schärer come rilevazione del fallo (alcune punizioni sono sembrate eccessive) e condotta disciplinare (irreprensibile, poi di manica larga, poi ancora rigoroso). Corretto il secondo giallo per Yeray Alvarez, sarebbe stato impossibile non farlo.

Corretto il rosso a Yeray Alvarez

Trattenuta insistita e prolungata per Yeray Alvarez ai danni di Shomurodov che lo aveva tagliato fuori e stava andando verso la porta dell’Athletic Bilbao: secondo giallo chiaro, obbligatorio, Schärer lo estrae senza esitazione.

Giusta la decisione sulla mano di Berchiche

Protesta Saelemaekers e chiede un tocco di mano di Berchiche in area spagnola, ma il pallone lo colpisce sul corpo. Non solo, ma nel caso aveva anche le braccia dietro la schiena, giusto far proseguire.

Graziati Jauregizar e Unai Gomez

Come detto, metro disciplinare difficilmente decifrabile. Di sicuro ha rischiato grosso Jauregizar: ammonito per un pestone su Rensch , entra in ritardo su Baldanzi sul finire del primo tempo. Per il metro utilizzato fino a quel momento (un fallo, un giallo) manca l’ammonizione. Come manca per Unai Gomez, intervento pericoloso, imprudente, da dietro ancora su Baldanzi, e per Berchiche, che dopo 6 minuti rifila un pestone a Dybala.

VAR: San 6

Poco lavoro per lui.