Ranieri è Mister Cambi alla Roma: tutte le partite che ha risolto dalla panchina

Ranieri al Cagliari

Per raccontare la storia di Mister Cambi siamo tornati indietro di un anno, anzi, un po’ di più. Ripartiamo dalla finale di ritorno dei playoff di Serie B a Bari. Zero a zero al 90', Ranieri fa entrare Pavoletti che segna il gol della promozione. Nella stagione seguente, in undici partite fra campionato e Coppa Italia, il Cagliari riprenderà il risultato (pareggiando o vincendo) con le sostituzioni del suo allenatore.

Salernitana-Cagliari 2-2: entrano Shomurodov (assist) e Viola (gol), il Cagliari va sul 2-1.

Cagliari-Frosinone 4-3: questa è una vera magìa. Dopo un rigore sbagliato da Mancosu al 30' del primo tempo, all’intervallo il Frosinone sta vincendo 2-1, al 4' del secondo tempo va sul 3-1, entrano Oristanio, Pavoletti e Viola, segna Oristanio su assist di Pavoletti, che fi rma una doppietta per la rimonta, grazie anche a un assist di Viola.

Cagliari-Genoa 2-1: sull’1-1 Ranieri mette Petagna (assist) e Zappa (gol).

Cagliari-Sassuolo 2-1: va in vantaggio il Sassuolo, ma va in campo Pavoletti che segna l’1-1.

Cagliari-Salernitana 4-2: è 2-0 per i sardi al 45', Ranieri fa entrare Shomurodov che realizza il 3-0, la Salernitana accorcia fi no al 3-2 e ancora Shomu piazza il 4-2.

Cagliari-Verona 1-1: veronesi in vantaggio, ingresso di Sulemana, gol e pareggio.

Cagliari-Atalanta 2-1: 1-1 a fi ne primo tempo, dentro Viola, gol e vittoria.

Inter-Cagliari 2-2: i futuri campioni d’Italia sono in vantaggio fi no al 75', il 2-2 è ancora di Viola entrato dalla panchina.

Sassuolo-Cagliari 0-2: 0-0 all’intervallo, va in campo Prati e realizza l’1-0. Due perle anche in Coppa Italia. Cagliari-Palermo 2-1 dopo i supplementari: al 90' è 0-0, entra Di Pardo che fi rma il 2-1 dei sardi.

Udinese-Cagliari 1-2: friulani in vantaggio fi no al 63', ma Viola e Lapadula, inseriti da Ranieri nel secondo tempo, segnano i gol della rimonta.