Paul Kalkbrenner tifoso della Roma: la felpa giallorossa sul palco fa impazzire i fan

Kalkbrenner con la felpa della Roma: c'è il like di Mancini

Sotto la foto del noto dj con la felpa giallorossa, è comparso il commento del profilo ufficiale Instagram della Roma con un lupo, l'emoji della mano con il saluto e il colori giallorossi. I commenti sono stati invasi da tifosi romanisti ai quali non è passata inosservata la scelta di Kalkbrenner. Post che non è sfuggito neanche al difensore della Roma Gianluca Mancini che ha messo like al carosello delle foto dove il dj mette in bella mosta la felpa. Il tedesco tornerà a esibirsi nella Capitale il prossimo 18 luglio, inevitabile prevedere che sarà invaso dall'amore dei tifosi giallorossi.