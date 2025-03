Roma in treno ad Empoli, relax e divertimento: ecco il passatempo preferito

Roma in viaggio verso Empoli: a cosa giocano i calciatori in treno

Dagli 11 risultati utili consecutivi in campionato alla vittoria in extremis contro l'Athletic Bilbao, fino ad arrivare al coinvolgimento di tutti i componenti della rosa e alla sfida di campionato contro l'Empoli di D'Aversa. Momento più che positivo per la Roma di Claudio Ranieri, che vuole dare continuità a risultati e prestazioni al "Castellani", domani alle ore 18. Viaggio in treno per Pellegrini e compagni, che hanno approfittato del tempo libero per una partita a Ludo King, gioco da tavola nato nel Regno Unito verso la fine dell'800. Si gioca in quattro persone e l’obiettivo è quello di completare per primi il percorso. Originariamente, in dotazione, veniva consegnata una plancia su cui muovere con dadi e pedine, mentre adesso è disponibile in versione digitale su smartphone e tablet. Una sorta di metafora rispetto al cammino in campionato della Roma, chiamata a raggiungere la zona Europa entro la fine del campionato. Un'incredibile scalata cominciata in autunno con un maestro come Claudio Ranieri in panchina.