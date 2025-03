Pellegrini e la simpatica risposta su Ranieri: "Me lo dice spesso, ma non sempre capisco"

Lorenzo Pellegrini è tornato a giocare una partita intera con la maglia della Roma e anche a parlare. Dopo la preziosa vittoria in casa dell’ Empoli il capitano giallorosso è stato protagonista di un simpatico botta e risposta con Ranieri . Il tecnico ha elogiato la sua prestazione e ha rivelato cosa gli chiede di migliorare : “Quando gli fanno fallo - le parole di Ranieri a Dazn - o è un fallo super certo o non fischiano più. Lui invece si ferma quando gli fanno quel mezzo fallo. Ecco io gli ho detto, non ti fermare mai, prova a reagire perché è solo questo che gli manca, non gli si deve insegnare nulla a un giocatore come Lorenzo. Deve solo riavvolgere il suo registratore, cancellare le sue vecchie note e mettersi in relazione agli arbitri".

La risposta di Pellegrini alle parole di Ranieri

Pellegrini, interpellato su questo punto pochi minuti dopo, rivela candidamente con un sorriso di non aver ben capito cosa intende il mister: “Il mio rapporto con lui - dice Pellegrini a Dazn - è un bel rapporto di due uomini che si guardano negli occhi e si dicono la verità, lo abbiamo fatto parecchie volte da quando è arrivato. Sono contento del rapporto che ho con lui, lui sa la stima che ho di lui e sa quanto sono contento che insomma lui sia arrivato a darci una mano. Mi ripete sempre questa cosa anche se non sempre la capisco. Lo accetto lo stesso da lui, a parte gli scherzi credo che quello sia il mio modo di giocare, io cerco di ripulire il pallone per giocarlo perché quella è la cosa che mi piace più fare, mettere il pallone per terra e farlo girare, e tante volte capisco che essere un po’ più sporchi sarebbe più funzionale per certi aspetti. Ma al di là di questo io sono uno a cui piace ascoltare, soprattutto se le parole vengono da una persona come lui, non c’è dubbio che io cerchi di migliorare in qualsiasi cosa lui mi chieda”.

Pellegrini rivela: "Shomurodov si inc...., ecco cosa gli ho detto"

La cosa più bella della partita di Pellegrini è stato l'assist per Shomurodov, servito su un piatto d'argento dopo un grande controllo: “Sarebbe stato meglio se Shomurodov avesse fatto gol, era disperato l’ho dovuto tranquillizzare, gli ho detto ‘magari lo fai dopo stai tranquillo’, mi ha detto che voleva tirare forte perché lui si inca…a, si può dire solo così, ha questa voglia di spaccare il mondo, a volte invece servirebbe appoggiarla tranquillamente e fare gol, però abbiamo fatto una bella partita, vinto e va bene così stasera".

Pellegrini: "Questo è un gruppo unito"

“Io è tanto tempo che dicevo che questo è un gruppo sano e che quello che stavamo vivendo era un qualcosa di straordinario in negativo per questo gruppo. Perché io non ho mai visto questo gruppo disunirsi o avere problemi all’interno, o due che litigavano, ho sempre visto lottare spalla a spalla per il bene della Roma. Sono orgoglioso perché per essere un bel gruppo, per essere ragazzi che si vogliono bene e che lottano l’uno per l’altro, ci sta chi si impegna tanto e io mi impegno tanto per questo”.