Lesione muscolare per Zeki Celik ed Europa League in forte dubbio: il difensore della Roma ha riportato una lesione del tendine congiunto bicipite femorale coscia sinistra di primo grado. Da valutare giorno per giorno: al momento è fuori per Bilbao ma visto che si gioca giovedì il turco vorrebbe quantomeno provarci. Una tegola non da poco, se davvero dovesse mancare, visto che il turco era in un ottimo momento di forma. Al suo posto se non dovesse farcela uno tra Hummels e Rensch, inserito provvidenzialmente da Ranieri in lista Uefa.