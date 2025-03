Totti, siparietto social con un mentalista e Noemi Bocchi: "Mo lo rincoglionisco..."

Francesco Totti è stato protagonista di un simpatico siparietto sui social con Gabriele Cuzzoli , mentalista che ha sottoposto l'ex capitano della Roma a un piccolo gioco con il pin del suo telefono durante una cena con Noemi Bocchi in cui era presente anche Papu Gomez . A Totti è stato chiesto se il pin del suo telefono fosse di sei o quattro cifre e di pensare intensamente insieme al mentalista numero per numero.

Totti e il siparietto social con un mentalista: cosa è successo

Arrivato alla quinta cifra, Cuzzoli ha preso in mano il telefono di Totti per inserire l'ultima cifra e sbloccare il cellulare senza sapere il pin. La reazione della leggenda giallorossa è stata tutta da ridere, con un espressione facciale mista tra stupore e paura. Tutto documentato con una clip su Instagram, in cui a un certo punto si vede anche uno spezzone in cui Totti, sicuro di sé, risponde così al mentalista: "Mo lo rincoglionisco".

Anche Pellegrini, El Shaarawy e Mancini "vittime" del mentalista

Lo stesso Gabriele Cuzzoli si era interfacciato anche con diversi calciatori della Roma durante la festa di Carnevale: con El Shaarawy e Pellegrini aveva fatto lo stesso trick del pin per sbloccare il telefono, mentre con Mancini aveva indovinato il ricordo che stava pensando.