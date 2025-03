Dybala e la fake news sulla risonanza: tutta la verità sul controllo di oggi

Due notizie da Trigoria. Anzi, una notizia e una fake news. La notizia è che Zeki Celik ha riportato una lesione del tendine congiunto bicipite femorale della coscia sinistra ed è in dubbio per giovedì. La seconda notizia è che Roma, grande città ma a volte piccolo paese, stamattina si è svegliata (lato giallorosso) con l’indiscrezione secondo la quale Paulo Dybala avrebbe fatto una risonanza magnetica per un non meglio specificato problema fisico. Fake news: Dybala sta bene, nessuna risonanza, ha solo un livido per una botta (non la prima, non l’ultima) presa contro l’Athletic giovedì. Fine. Ieri si è riposato mentre la Roma giocava ad Empoli e giovedì è pronto a guidare la Roma nell’inferno di Bilbao.