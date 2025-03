Ranieri e gli incredibili numeri della Roma, ma di cosa ci stupiamo? Anche il Bayern è dietro!

Eppure il sentiero imboccato prima di Natale, con il 5-0 al Parma, non dovrebbe sorprendere troppo: è bastato un rapido tuffo nella storia per scoprire che Ranieri sulla panchina della Roma sfiorò uno scudetto perché infilò addirittura 24 partite senza mai perdere per un totale di 60 punti. Guardate un po’ la coincidenza: oggi la Roma è dentro a una serie arrivata esattamente a metà, 30 punti in 12 partite. La velocità media è di conseguenza identica: 2,5.

Ranieri cerca l'ennesima impresa in Europa

In questo caso Ranieri aveva meno tempo a disposizione essendo stato chiamato dai Friedkin a novembre e non a settembre, come sedici anni fa. Ma la sua incidenza si è sentita lo stesso nel giro di pochissime settimane, in Italia come all’estero. Anzi: a differenza del 2010, quando la Roma trascurò la Coppa Uefa per concentrarsi sul campionato e venne eliminata nei sedicesimi dal Panathinakos, Ranieri è già approdato negli ottavi di Europa League e giovedì a Bilbao proverà a difendere il gol di vantaggio segnato a tempo scaduto. Mandare a casa l’Athletic sarebbe una delle imprese realizzate in una carriera particolare e ineguagliabile: se si infila in una situazione scomoda, Sir Claudio è di gran lunga il migliore di tutti.