Roma, i convocati di Ranieri per la sfida contro l'Athletic Bilbao

ROMA - Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha convocato 23 giocatori per la sfida di giovedì sera in programma al San Mamés di Bilbao. Si partirà dal risultato di due a uno in favore dei giallorossi che avranno modo di capitalizzare il successo ottenuto nella partita di andata allo stadio Olimpico. L’allenatore della Roma non ha incluso dell’elenco dei convocati Zeki Celik: il difensore ha riportato una lesione muscolare nella sfida di andata, e non potrà prendere parte alla trasferta spagnola.