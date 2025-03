Ranieri, la citazione di Kipling in conferenza stampa prima del Bibao: "Vittoria e sconfitta sono..."

Le parole di Ranieri

Ranieri prosegue: "Tifosi del Bilbao? Sono caldi, è un popolo giusto, onesto, sono dei signori. Mi auguro che il tifo sia caldo ma non ci sia nessuno scontro. Deve essere una partita di calcio. È una squadra diversa dalle spagnole tipiche, va subito a cercare la porta come piace a me, andranno subito in pressione sapendo di avere solo un risultato. Dobbiamo fare la nostra partita senza paura. I giocatori sono già in clima partita, l’allenatore deve solo riequilibrare, loro già ci pensano da Empoli. Dobbiamo essere sereni, come dico sempre fate la vostra prestazione poi penseremo al risultato. Ho la fortuna di avere giocatori che mi seguono fin dall'inizio, anche quando sbagliavamo partita non sbagliavano mentalità. Ognuno sapeva quello che doveva fare, lo dovremo fare anche domani sera sapendo che in una partita ce ne sono tante diverse, dovremo affrontarle tutte quante".