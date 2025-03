Roma, Lino Banfi ‘minaccia’ Ranieri: “Un giorno vengo a Trigoria e…”

Direttamente dalla Sala Convegni del Corriere dello Sport, dove è arrivato per interpretare il ruolo di testimonial per la campagna di sensibilizzazione “Gioco responsabile”, Lino Banfi non si è sottratto a una chiacchierata sulla sua amata Roma rispondendo alle domande del nostro Giorgio Marota.

Lino Banfi su Athletic Bilbao-Roma: "Se andiamo ai quarti sono 'chevoli' per gli altri"

L'attesa per Athletico Bilbao-Roma è spasmodica anche per Banfi, che non si sbilancia in pronostici e spera di essere un talismano per la sua squadra del cuore: “Già sto a riscaldarmi, non mi toccare questo tasto! Come Non andavo allo stadio Olimpico da tredici anni. Sono tornato perché la nipote di un grande presidente, di Viola, mi ha detto di tornare allo stadio. Che la gente mi voleva vedere seduto lì in tribuna sia come Oronzo Canà sia come Lino Banfi. Allora, ho detto a mio figlio: torniamo a vedere le partite, ma dobbiamo arrivare con la macchina in prossimità della tribuna. Voglio scendere ed entrare. Già prima che non c’erano i telefonini per fare i selfie, non so come, con le macchine fotografiche a tracollo, parliamo di tanti anni fa. Adesso se mi fermo un attimo o devo fare un tratto di strada a piedi devo fare mille fotografie, diventa un lavoro, non è più un divertimento. Ho detto: speriamo che porto bene. Ho portato bene, la Roma ha vinto. Se oggi vince o pareggia andiamo ai quarti di finale e sono ‘chevoli’ per gli altri, chi lo sa!”.