Ranieri diretta conferenza dopo Athletic Bilbao-Roma: interviste Europa League

Claudio Ranieri commenta Athletic Bilbao-Roma . Dopo la dolorosa sconfitta di Europa League , che segna l'uscita dei giallorossi dalla competizione, il tecnico parla in conferenza stampa e risponde alle domande dei cronisti: leggi tutte le interviste, le dichiarazioni e segui gli ultimi aggiornamenti sul postpartita in tempo reale dal San Mamés .

21:25

Il bel gesto di Ranieri per Hummels

Ranieri ha voluto rincuorare Hummels dopo l'espulsione: COSA HA FATTO

21:10

Ranieri svela: "A Valverde ho lasciato il mio biglietto da visita"

"A Valverde ho dato il mio biglietto da visita perché siamo molto amici e gli ho dato il mio numero perché lo avevo perso e gli volevo parlare. Conosce tanti giocatori e volevo chiedergli consigli su giocatori spagnoli. Anche sugli allenatori? No, ne abbiamo già detti tanti (ride, ndr). Koné sta bene ma ho preferito altri giocatori per questa partita".

21:07

Ranieri: "Hummels? Era da espulsione"

"Hummels era da espulsione, succede. Complimenti alla squadra che nelle difficoltà si è unita. Ho detto ai ragazzi che anche noi avevamo segnato alla fine del primo. Peccato perché stavamo bene. Gli episodi poi vanno da una parte o dall'altra ma non rimprovero nulla ai ragazzi. Dovbyk? Non dobbiamo dare colpe, siamo una squadra e facciamo bene e male insieme. Poi se c'è qualcosa che non quadra ne parleremo tra di noi. Obiettivo ora è fare sempre il massimo, siamo ancorati alle prime della classe e proveremo a portare la Roma più in alto possibile. Come oggi, datemi la prestazione e non avremo rimpianti. Complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi che hanno fatto una gran partita". Così Ranieri a Sky.

21:03

Mancini: "Rosso a Hummels? Ho provato a parlare con l'arbitro..."

"Episodi che fanno parte delle partite, io ero vicino e avevo margine. Era un fallo da ultimo uomo. Decisione severa? Sì, ho provato a dirlo all'arbitro... Ma mi ha detto che non avevo margine di recupero. Lui ha preso questa decisione e ha cambiato la sorte del match. All'andata il 2-1 ci stava stretto, oggi è andata così. Con i se e i ma si va poco lontano, non siamo stati inferiori. Voglio fare i complimenti a tutti, abbiamo lottato fino alla fine per portarla dalla nostra parte. È andata così ma sono orgoglioso della squadra, ci siamo aiutati a vicenda". Così Mancini a Sky.

20:51

Moviola Bilbao-Athletic

La partita è stata viziata dall'espulsione di Hummels dopo 11': LA MOVIOLA

20:38

Conferenza Ranieri dopo Athletic Bilbao-Roma

Fischio finale al San Mamés, ora Claudio Ranieri è atteso in conferenza stampa per commentare il match di Europa League. Segui tutte le sue parole con la nostra diretta.

San Mamés, Bilbao, Spagna