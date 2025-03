Athletic Bilbao-Roma, tensione fuori il San Mamés: cariche della polizia, scontri sfiorati

INVIATI A BILBAO - Massima tensione fuori il San Mamés per il principio di contatto tra le tifoserie di Athletic Bilbao e Roma. Tutto è nato per il cordone di sicurezza saltato durante il corteo dei romanisti, quello scortato dalla polizia e che avrebbe dovuto portare i duemila tifosi dal meeting point fino allo stadio in totale sicurezza. Non è stato così perché la distanza con i baschi al passaggio dei romanisti era fin troppo minima e lo scontro è stato davvero a un passo. In sostanza nella via principale del corteo la polizia ha bloccato tutte le strade parallele piene di tifosi spagnoli che hanno provocato i romanisti con cori e lancio di oggetti. A poche centinaia di metri da San Mamés la tensione maggiore: si rompe il cordone della polizia, i romanisti avanzano verso i baschi e soltanto una carica degli agenti in tenuta anti sommossa ha evitato il contatto. E così è accaduto in altre due circostanze nei minuti successivi, fino all’ingresso dei romanisti nel settore ospiti.