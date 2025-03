Bruno Conti festeggia i 70 anni: il video virale in cui canta Grazie Roma

Bruno Conti, icona della Roma e della Nazionale italiana, ha festeggiato ieri il suo 70° compleanno, raccogliendo l'abbraccio social di tutto il popolo giallorosso e degli appassionati di calcio che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare e di conoscere il Bruno uomo. Un compleanno che non è coinciso con una serata fortunata per la formazione di Claudio Ranieri, eliminata dall'Europa League a Bilbao, ma ciò non ha impedito al Campione del mondo dell'82 di celebrare questo giorno speciale cantando "Grazie Roma", storico brano di Antonello Venditti che risuona da anni allo stadio Olimpico.