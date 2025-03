Dybala si riprende l’Argentina: Scaloni convoca lui e Paredes per le sfide con Uruguay e Brasile

Paulo Dybala e Leandro Paredes continueranno a essere due pilastri dell'Argentina di Lionel Scaloni. I due calciatori della Roma, che assieme sono diventati campioni del mondo in Qatar nel 2022, sono stati inseriti nella lista dei 33 convocati dal ct dell'albiceleste per gli incontri, i primi del 2025, contro Uruguay e Brasile, validi per le qualificazioni al Mondiale.