Bayer, grave infortunio per Hermoso: stagione a rischio e riscatto lontano

Una stagione mai davvero decollata per Mario Hermoso . L'ex difensore dell' Atletico Madrid era stato ingaggiato da svincolato in estate dalla Roma , dove non ha mai convinto nessuno dei tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina giallorossa, e infatti a gennaio è stato ceduto senza troppi rimpanti al Bayer Leverkusen in prestito secco . Con Xabi Alonso lo spagnolo stava cominciando a ritagliarsi il suo spazio , partendo da titolare nelle ultime quattro partite, ma durante il big match di Champions contro il Bayern Monaco è stato costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio alla spalla che si è rivelato più grave del previsto.

L'infortunio di Hermoso e il contratto con la Roma

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, Hermoso ha riportato un problema alla spalla molto serio che potrebbe costringerlo a restare ai box per diversi mesi, quindi fino al termine della stagione. Un rischio che, se si rivelasse vero, comprometterebbe anche le speranze della Roma: visto che non avrebbe più modo di mettersi in mostra a causa dell'infortunio, difficilmente il Bayer a fine stagione vorrà trattare per acquistare lo spagnolo a titolo definitivo. Risulta perciò sempre più probabile l'ipotesi che il difensore a luglio si ritrovi nuovamente a Trigoria, forte di un contratto con i giallorossi fino al 2027 e di un ingaggio da ben 3,5 milioni a stagione. La Roma a quel punto si augurerebbe che il nuovo allenatore riesca a rigenerarlo.