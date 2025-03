Roma, Celik ancora fuori dai convocati, c'è Dybala: la lista completa

La Roma ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di campionato di domani alle 16 contro il Cagliari allo stadio Olimpico. Sono 24 i giocatori scelti da Claudio Ranieri, che ha deciso di non rischiare Zeki Celik, ancora fuori per una lesione muscolare e quindi rientrerà solo dopo la sosta per le nazionali. Presente invece Paulo Dybala, che non ha nessun problema fisico ma nell'ultima giornata era stato lasciato a riposo per poi scendere in campo giovedì a Bilbao in Europa League.