Rabbia Pellegrini, sta male e può dare forfait per Roma-Cagliari

Il periodo è complicato ma la stagione è davvero maledetta: Lorenzo Pellegrini ha la febbre e molto probabilmente salterà il Cagliari. Ranieri meditava di rilanciarlo ma ieri mattina ha constatato insieme allo staff medico che il capitano stava male. Aveva passato una notte d’inferno ed è così tornato a casa per riposare. Non è stato escluso dalla lista dei convocati ma nella migliore delle ipotesi a questo punto andrà in panchina. Al suo posto probabilmente giocherà El Shaarawy , che giovedì a Bilbao si è procurato un rigore nel finale manifestando segnali positivi.

Pellegrini, il momento no

Pellegrini è molto dispiaciuto. Dopo la discreta partita di Empoli, in cui aveva mandato in porta Shomurodov con una magia, si sarebbe aspettato più considerazione a San Mamés, nella notte più importante per la Roma. Invece, come già era successo la settimana prima all’Olimpico, è rimasto seduto dall’inizio alla fine. Zero minuti tra andata e ritorno. Ranieri ieri ha escluso problemi e/o scricchiolii. Con lui come con Saelemaekers e Koné, gli altri esclusi eccellenti della doppia sfida di Europa League. Ma da ora in poi, per le ultime dieci partite della stagione, si impegnerà a recuperare tutti i teorici titolari: con impegno a settimana, il turnover sarà più limitato.