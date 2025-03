Ghisolfi e la stoccata a sorpresa al nuovo allenatore della Roma: "Se aspetta le coppe allora non è..."

La Roma oggi contro il Cagliari (qui la diretta) vuole assolutamente rialzarsi dopo l'eliminazione per mano dell'Athletic Bilbao dall'Europa League, in cui i giallorossi speravano di arrivare in fondo. Il ds Florent Ghisolfi non nasconde il rammarico: " Siamo delusi ma vivi, voglio testa alta da parte di tutti. Meritavamo di più contro l'Athletic ma bisogna ripartire. Il Cagliari avrà il coltello tra i denti e dovremo fare una grande partita. Abbiamo fame e freschezza. I Friedkin ? Sono delusi, ma abbiamo il loro sostegno. Nel 2027 ci sarà il centenario del club e il 2028 sarà l'anno del nuovo stadio , hanno una grande ambizione per la Roma".

Ghisolfi: "Dovbyk sa che ci aspettiamo di più da lui"

Tra i giocatori le cui prestazioni non sono state soddisfacenti, a Bilbao e non solo, c'è Dovbyk: "Sa che ci aspettiamo di più ma sa anche che crediamo in lui. Siamo la Roma, possiamo giocare male ma dobbiamo dare tutto sempre" ha affermato Ghisolfi. Poi al ds viene chiesto se per il nuovo allenatore sarà decisiva la coppa europea a cui parteciperà la Roma nella prossima stagione, e lui lancia una stoccata a sorpresa: "Le coppe europee non contano per l'allenatore, se aspetta di capire quali sono le coppe che giocheremo vuol dire che non è l'allenatore giusto".