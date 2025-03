Papaleo all'Olimpico: "Sogno il Triplete per la Roma. Nuovo allenatore? Siamo nelle mani di Ranieri"

Ospite speciale all'Olimpico in vista di Roma-Cagliari: allo stadio è infatti presente l'attore italiano Rocco Papaleo per promuovere il film U.S. Palmese, film sul calcio e non solo che uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 marzo. Nella pellicola Papaleo interpreta un tifoso che organizza una colletta per acquistare un grande campione per, appunto, l'U.S. Palmese.