Salah-Eddine: "Roma la scelta giusta. Da Ranieri si impara tanto"

"Roma? La scelta migliore per me". Non ha dubbi Assan Salah-Eddine. Il terzino giallorosso, arrivato nel mercato invernale dal Twente, è attualmente impegnato con l'Olanda u-21. Proprio dal ritiro della nazionale ha parlato ai microfoni di ESPN, ai quali ha raccontato i suoi primi mesi in Italia. "Sono in uno dei più grandi club al mondo", queste le sue dichiarazioni.